China voert exportban in voor technologieën bij verduurzaming

China heeft een exportverbod ingevoerd voor technologieën om magneten te maken van zogeheten kritieke grondstoffen, zoals gallium en germanium. Deze zeldzame grondstoffen zijn onmisbaar voor de energietransitie en de digitalisering. Neodymium bijvoorbeeld wordt gebruikt in de magneten van windturbines.

De exportban maakt het mogelijk moeilijker om nieuwe windturbines en elektrische producten te maken. Het land is namelijk de grootste verwerker ter wereld van kritieke grondstoffen, een groep van zeventien zeldzame aardmaterialen.

China wil de belangrijkste speler ter wereld worden op het gebied van technologie, maar westerse landen zijn daar niet blij mee. Daarom maken het Aziatische land en het Westen al een tijdje ruzie over kritieke grondstoffen. In augustus legde China beperkingen op voor de uitvoer van grondstoffen die de chipindustrie nodig heeft. Exporteurs van gallium en germanium moesten eerst toestemming vragen aan de Chinese overheid voordat de metalen het land uit mochten. Ze moesten ook meer informatie geven over de buitenlandse kopers. Begin deze maand gingen ook strengere exportcontroles in voor grafiet.

Voor Nederland blijft China verreweg de belangrijkste leverancier van producten die kritieke grondstoffen bevatten, liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige maand weten.