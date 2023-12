Huishoudens hebben meer te besteden ondanks prijsstijgingen

Nederlandse consumenten hebben, ondanks dat het leven voor veel mensen flink duurder is geworden, gemiddeld toch meer te besteden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit te danken aan de gestegen lonen.

Het zogeheten reƫel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het derde kwartaal 1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de stijging van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar, geeft het statistiekbureau aan. De totale beloning van werknemers groeide met 7,2 procent. Het aantal banen steeg daarnaast met 1 procent, terwijl de cao-lonen 6,3 procent hoger uitpakten. Tegelijkertijd betaalden huishoudens 9,2 procent meer belastingen en sociale premies.

Het CBS heeft ook becijferd dat de Nederlandse hypotheekschuld met 3,4 miljard euro is toegenomen vergeleken met een kwartaal eerder. In totaal ging het om 823,4 miljard euro. De hypotheekschuld liep daarmee minder sterk op dan vorig jaar. Dit komt doordat de huizenprijzen al maanden lager liggen dan een jaar eerder en er minder woningen worden verkocht.