Overheid krijgt meer geld binnen en ziet schuld afnemen

De Nederlandse overheid krijgt meer geld binnen dan dat er wordt uitgegeven. Ook is de schuld van de overheid dit jaar afgenomen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

Volgens het statistiekbureau behaalde de overheid over de eerste drie kwartalen een overschot van 3 miljard euro. Dat is 2 miljard euro meer dan een jaar eerder over de eerste drie kwartalen. De overheidsschuld nam in de afgelopen drie kwartalen daarnaast met bijna 14 miljard euro af tot 467 miljard euro.

Dat er meer geld binnenkomt dan er wordt uitgegeven, komt niet omdat de overheid erg zuinig is geworden. Zowel inkomsten als de uitgaven lieten een gestage stijging zien. De inkomsten, hoofdzakelijk door belastingen en sociale premies, pakten 26 miljard euro hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt neer op een stijging van bijna 9 procent. De uitgaven van de overheid stegen ook sterk, maar met 24 miljard euro iets minder dan de inkomsten.

Hierdoor heeft de overheid in het laatste kwartaal van het jaar nog veel geld om uit te geven. De najaarsnota 2023 van het ministerie van Financiƫn gaat namelijk uit van een tekort van 18,3 miljard euro voor heel 2023. Volgens het CBS betekent dit dat de overheid in het laatste kwartaal van het jaar nog 21 miljard euro meer zou kunnen uitgeven dan zij aan inkomsten ontvangt.

Door de afname van de overheidsschuld is de zogeheten schuldquote gezakt tot 45,9 procent, de laagste stand in vijftien jaar. Dat betekent dat de omvang van de staatsschuld nu minder dan 46 procent bedraagt van de totale omvang van de Nederlandse economie. Daarmee voldoet Nederland ruimschoots aan de Europese normen die een maximale schuld van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voorschrijven.