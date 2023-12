Reizigersorganisatie Rover wil dat NS snel orde op zaken stelt

ProRail en NS moeten snel grip krijgen op de problemen op het spoor. Dat stelt reizigersorganisatie Rover in een reactie op de prestaties van de NS in 2023. Een op de tien treinreizen van de NS was dit jaar vertraagd, maakten de spoorwegen en ProRail vrijdag bekend.

Voor Rover komt dat niet als een verrassing. De organisatie klaagde al eerder over de vele vertragingen en volle treinen. Rover wil snel verbetering zien. “Het is mooi dat er nu een analyse ligt, maar de reizigers vragen nu om actie”, stelt directeur Freek Bos. “Nu duidelijk is wat de problemen zijn, moeten snel oplossingen worden gevonden.” Rover gaat hierover in gesprek met NS en ProRail.

De reizigersorganisatie zegt blij te zijn dat de zogenaamde tijdelijke snelheidsbeperkingen (TSB’s), die door Prorail werden ingevoerd vanwege personeelstekort en defecten aan het spoor, versneld worden weggenomen. “Deze TSB’s waren een van de belangrijkste oorzaken van vertragingen.”

Rover ziet ook nogal wat vertragingen ontstaan door kinderziektes bij nieuwe treinen. De organisatie wil dat reizigers ruimhartig gecompenseerd worden. Ook pleit Rover voor het terugbetalen van toeslagabonnementen voor de hogesnelheidslijn (HSL), waar de vertragingen momenteel het meest oplopen.