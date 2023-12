Rederij Hapag-Lloyd: route Rode Zee nog steeds te gevaarlijk

De Duitse rederij Hapag-Lloyd zegt nog altijd de Rode Zee te vermijden en om te varen via Kaap de Goede Hoop. Ook nu een maritieme taskforce schepen probeert te beschermen tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. Voor het Deense scheepvaartconcern Maersk was dat maandag nog aanleiding om voorbereidingen te treffen om de scheepvaart door de belangrijke vaarroute te hervatten.

De alternatieve vaarroute betekent een omweg van vele duizenden kilometers. Maar op die manier weten vrachtschepen wel het gevaar in de Rode Zee te vermijden. Het gebeurde regelmatig dat de Houthi-rebellen vrachtschepen aanvielen als vergelding voor bombardementen van Israƫl in de Gazastrook. Daarop besloten grote scheepvaartconcerns de route te vermijden.

De nieuwe taskforce, die wordt geleid door de Verenigde Staten, is voor sommige rederijen nu een geruststelling. Maersk sprak eerder deze week van “zeer welkom nieuws voor de hele industrie”, al zag de rederij ook in dat “het algehele risico in het gebied niet geĆ«limineerd” is. Zo sloot Maersk niet uit zijn beslissing te heroverwegen als de veiligheid voor schepen en werknemers opnieuw in gevaar zou komen.

Behalve Maersk meldde dinsdag ook de Franse containervervoerder CMA CGM zich voor te bereiden om meer schepen door de Rode Zee te laten varen.