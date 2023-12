Kleine verschuivingen op Wall Street op voorlaatste handelsdag

De beurzen in New York zijn op de voorlaatste handelsdag van dit jaar met kleine verschuivingen afgesloten. De stemming onder investeerders was donderdag opnieuw positief: zij verwachten dat de Federal Reserve de rente in het nieuwe jaar weer zal verlagen. Maar richting het einde van de beurshandel liepen de koersen wat terug.

De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de handelsdag 0,1 procent hoger op 37.710,10 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie tot 4783,35 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde een fractie lager op 15.095,14 punten.

Ondanks de kleine verschuivingen liggen de indices op Wall Street nog altijd in de buurt van recordniveaus. De Nasdaq stevent af op zijn beste jaar sinds 1999. Sinds de vorige jaarwisseling is de index in totaal al met 44 procent gestegen. De S&P 500 won dit jaar maar liefst 25 procent, en schommelde donderdag rond het record van 4796,56 punten. Ook de Dow Jones ligt bijna op de hoogste koers ooit.

Boeing zakte 0,7 procent. Volgens de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA heeft de vliegtuigbouwer aan luchtvaartmaatschappijen gevraagd hun 737 MAX-toestellen te controleren. In de vliegtuigen van dat type zou namelijk een bout los kunnen zitten in een roersysteem. De FAA geeft aan de inspecties “nauwlettend” te volgen en aanvullende maatregelen te overwegen op basis van de uitkomsten.

Apple steeg 0,2 procent. Het techconcern mag zijn nieuwste smartwatches voorlopig weer verkopen in Amerikaanse winkels, heeft de rechter bepaald. Eerder moest Apple de verkoop staken, nadat fabrikant van medische apparatuur Masimo had beweerd het patentrecht te hebben op bepaalde software in de horloges. De Amerikaanse International Trade Commission stelde Masimo in het gelijk, maar van het Hof van Beroep mag Apple een later vonnis afwachten.

Tesla daalde 3,2 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat de Chinese smartphonefabrikant Xiaomi heeft aangekondigd de concurrentiestrijd met de Amerikaanse autobouwer aan te willen gaan. “Het doel van Xiaomi is om een droomauto te maken die net zo goed is als Porsche en Tesla”, zei medeoprichter Lei Jun bij de onthulling van de eerste elektrische auto van het bedrijf.

De euro was 1,1064 dollar waard, tegen 1,1078 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent minder op 71,91 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper en kostte 78,39 dollar per vat.