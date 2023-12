Meer animo voor vaste energiecontracten na oproep ACM

Zeker duizenden mensen zijn overgestapt op een vast energiecontract na het advies daartoe van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) drie weken geleden, melden energiebedrijven Eneco en Essent. Op 1 januari stopt het prijsplafond en daarom adviseerde de toezichthouder consumenten die zekerheid willen om een vast energiecontract af te sluiten.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vorig jaar kregen consumenten te maken met torenhoge energiekosten. Sommigen hadden moeite om hun energierekeningen te betalen en lieten daarom bijvoorbeeld de verwarming uit.

Met het uiteindelijk door de overheid ingestelde prijsplafond waren consumenten beter beschermd tegen de gestegen energieprijzen. Maar vanaf 1 januari betalen ze weer het tarief dat in hun energiecontract staat. De ACM meldde eerder dat vaste energiecontracten momenteel onder het prijsplafond liggen en dat die contracten goedkoper zijn dan variabele contracten.

Essent ziet dat de oproep van de ACM veel mensen heeft bereikt en al heel snel effect had. Zowel nieuwe als bestaande klanten namen een vast energiecontract. De meeste consumenten kozen ervoor om hun tarief voor een jaar vast te zetten. “Voor de rest van de winter en het hele jaar hebben ze dan prijszekerheid, omdat het prijsplafond eraf gaat. Daarna kijken ze hoe het verder gaat”, zegt een woordvoerster. Sommigen kiezen volgens haar voor een contract met een looptijd van drie jaar.

Vooral in de dagen vlak na het advies van de toezichthouder stapten klanten over op een vast contract, meldt een woordvoerder van Eneco. Daarbij kozen ze volgens hem vooral voor een contract van een of van drie jaar.

Bij vaste energiecontracten staan de prijzen tijdens de hele looptijd vast. Bij variabele contracten kan de leverancier de prijzen aanpassen als de prijzen op de energiemarkt bijvoorbeeld zijn gestegen.