Prosus opnieuw bovenaan in positieve AEX

Prosus was donderdag opnieuw de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. De techinvesteerder bleef profiteren van het verdere koersherstel bij de Chinese gamebedrijven. Zo won Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, 2,5 procent in Hongkong. Dit leverde Prosus in Amsterdam een koerswinst op van bijna 1 procent.

De Chinese gamebedrijven gingen eind vorige week hard onderuit door de aankondiging van strengere regels voor de Chinese sector om gameverslaving aan te pakken. Deze week liet de Chinese toezichthouder echter weten de impact van de nieuwe regels op de gamesector zorgvuldig te bestuderen. Dat zorgde voor opluchting bij beleggers.

Met nog twee handelsdagen te gaan in 2023 verliep de beurshandel opnieuw relatief rustig. Veel grote professionele marktpartijen hebben hun boeken voor dit jaar al gesloten. Ook zijn veel handelaren en beleggers op vakantie. De Amsterdamse hoofdindex lijkt dan ook rustig het jaar uit te kabbelen en koerst af op een winst van dik 14 procent in 2023.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 789,33 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 930,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen 0,2 procent.

Naast Prosus behoorden levensmiddelenconcern Unilever en dataleverancier RELX tot de kopgroep van de AEX met winsten van 0,6 procent. Betaalbedrijf Adyen en olie- en gasconcern Shell stonden onderaan met verliezen van 0,3 procent.

In de MidKap stonden laadpalenmaker Alfen en fitnessketen Basic-Fit bovenaan, met plussen tot 1,9 procent. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van 0,4 procent.

De euro noteerde op 1,1109 dollar, tegen 1,1112 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 74,22 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 79,79 dollar per vat.