Opmars koffiedrinkers China jaagt concurrentie koffieketens aan

Het aantal koffiedrinkers in China groeit hard en dat leidt tot een rappe toename van het aantal koffiezaken in Chinese steden. Duizenden koffiebarretjes werden daar het afgelopen jaar geopend en hierdoor neemt de concurrentie tussen lokale en buitenlandse koffieketens toe.

Het afgelopen seizoen steeg de Chinese koffieconsumptie met 15 procent. Met name studenten zijn grote koffiedrinkers. Ook buiten grote steden als Beijing en Shanghai neemt de vraag toe.

“De Chinese consument neemt steeds meer een westerse levensstijl over en koffie is duidelijk een van de dranken die dat vertegenwoordigt”, aldus Jason Yu van marktonderzoeksbureau Kantar Worldpanel.

Het aantal koffiezaakjes van ketens steeg in China het afgelopen jaar met wel 58 procent tot bijna 50.000 winkels, volgens Alegra Group, een bedrijf dat de groei van koffieketens volgt. De Chinese ketens Luckin Coffee en Cotti Coffee openden samen meer dan 11.000 winkels, maar ook het in het Verenigde Staten gevestigde Starbucks en het Canadese Tim Hortons zijn van plan om de komende jaren duizenden extra winkels te openen in China. Elk van die ketens probeert een zo groot mogelijk deel van de groeiende markt te bemachtigen, zegt een drankenanalist van marktonderzoeksbureau Euromonitor.

China importeert koffie vooral uit Afrika en Zuid-Amerika en naar verwachting wordt China komend seizoen de zevende grootste koffieconsument van de wereld. De Chinese koffieconsumptie verbleekt desondanks bij de hoeveelheden koffie die in de Verenigde Staten en Braziliƫ worden gedronken.