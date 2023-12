X krijgt Californische wet tegen haatberichten niet geblokkeerd

X van Elon Musk is er niet in geslaagd om een Californische wet te blokkeren die socialemediabedrijven verplicht om hun beleid ten aanzien van haatzaaiende uitlatingen, desinformatie, intimidatie en extremisme op hun platforms bekend te maken. In een acht pagina’s tellende uitspraak heeft een rechter in Sacramento een verzoek hierover van het bedrijf, dat voorheen bekend stond als Twitter, afgewezen.

Volgens de onderneming heeft de nieuwe wet niet zozeer als doel om burgers te beschermen tegen haatzaaiende content, maar gaat het erom sociale media “onder druk te zetten om bepaalde grondwettelijk beschermde inhoud te ‘elimineren’ die door de staat als problematisch wordt beschouwd”. Daarbij beriep X zich op het recht op vrijheid van meningsuiting, dat in de Verenigde Staten in de grondwet is verankerd.

De rechter is het niet met de argumentatie van het bedrijf eens. Volgens hem is hetgeen wat van de ondernemingen wordt gevraagd “niet ongerechtvaardigd of onnodig belastend”. De wet vereist onder meer dat socialemediabedrijven elk half jaar rapporten uitbrengen waarin ze uitleggen hoe ze berichten op inhoud controleren. Ook moeten ze gegevens verstrekken over het aantal aanstootgevende berichten en de manier waarop deze zijn aangepakt.

Rond X was recent nog veel ophef door antisemitische uitlatingen van Musk. Zo reageerde hij instemmend op een post op X waarin werd beweerd dat “Joden de haat tegen blanken aanwakkeren”. Grote bedrijven als Sony, Apple en Disney besloten vervolgens om niet meer via X te adverteren, omdat ze niet wilden dat hun reclame naast haatzaaiende en antisemitische berichten zou kunnen komen te staan. In Nederland trokken onder meer VodafoneZiggo en webwinkel bol zich terug. Musk heeft al meerdere keren hard uitgehaald naar weggelopen adverteerders. Eind november zei hij nog tegen de weglopers “go, fuck yourself”. Later kwam de topman daarop terug en betuigde hij spijt.