China maakt aanvragen visum voor Amerikaanse toerist makkelijker

China maakt het aanvragen van een visum voor Amerikaanse toeristen vanaf 1 januari eenvoudiger, in een nieuwe poging om het toerisme in het land op gang te krijgen. Het aantal vereiste documenten wordt verminderd, staat op de website van de Chinese ambassade in Washington. De Chinezen maakten het eerder al mogelijk voor toeristen uit onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italiƫ om het land zonder visum te bezoeken.

Volgens de Chinese ambassade hoeven aanvragers van een toeristenvisum in de Verenigde Staten niet langer vliegtickets, hotelreserveringen of een uitnodigingsbrief in te dienen.

Het strenge controlebeleid van China had het toerisme in het land tijdens de coronaperiode lamgelegd. Daardoor werd ’s werelds op een na grootste economie ter wereld hard geraakt. Het aantal internationale vluchten naar China is wel weer gestegen sinds de overheid de coronabeperkingen een jaar geleden had opgeheven, maar ligt nog steeds maar op 60 procent van het niveau van 2019, het jaar voor corona.