Bedrijvigheid industrie China naar laagste niveau in zes maanden

De bedrijvigheid van de industrie in China is in december verder gekrompen, naar het laagste niveau in zes maanden. Dat komt naar voren uit gegevens van het nationale statistiekbureau van het land. Volgens een analist van het bureau wijten bedrijven dat met name aan “dalende overzeese orders in combinatie met onvoldoende effectieve binnenlandse vraag”.

De zogeheten inkoopmanagersindex kwam uit op 49,0. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. De industriƫle productie in China daalt daarmee voor de derde maand op rij. In november stond de index nog op 49,4. De laatste stijging van de bedrijvigheid vond plaats in september, toen de index uitkwam op 50,2.

De Chinese economie worstelt al langer om zich te onttrekken aan de gevolgen van de coronacrisis. Het land begon daarmee in december 2022, nadat er in China een tijdlang zeer strenge coronamaatregelen van kracht waren geweest. Sindsdien is het consumenten- en ondernemersvertrouwen zwak gebleven. Ook heerst er een grote vastgoedcrisis in het land en een recordwerkloosheid onder jongeren.

Wel groeide de economie van China in het derde kwartaal van dit jaar met 4,9 procent. Beijing streeft ernaar om jaarlijks rond de 5 procent groei te halen, de laagste doelstelling van de Chinese overheid in jaren.