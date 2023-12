President Xi: economie China nu veerkrachtiger en dynamischer

De economie van China is “veerkrachtiger en dynamischer dan voorheen”. Dat zei president Xi Jinping zondag tijdens een toespraak op de staatsomroep ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Hij voegde daar aan toe dat China “de positieve trend van economisch herstel zal consolideren en versterken, en een stabiele economische ontwikkeling voor de lange termijn zal bereiken”. Hij deed die uitspraken aan het einde van een jaar waarin de Chinese economie veel moeite had om te herstellen na het loslaten van strenge coronamaatregelen.

Weliswaar groeide de economie in het derde kwartaal met 4,9 procent, toch kan het volgens analisten moeilijk zijn om die groei op jaarniveau te realiseren. Zo komt naar voren uit cijfers die zondag naar buiten kwamen dat de industriƫle productie in december verder is gekrompen, naar het laagste niveau in zes maanden. Verder is onder meer het consumenten- en ondernemersvertrouwen zwak en heerst er een grote vastgoedcrisis in het land.

Xi zei in zijn toespraak dat de economie dit jaar “de storm heeft doorstaan”, ook al uitte hij ook zijn bezorgdheid over de problemen waar Chinese inwoners mee kampen. Voor het aankomende jaar wil Xi dat de Chinese economie verder herstelt. “We moeten de hervormingen en de openstelling van de markt volledig uitdiepen, het vertrouwen in ontwikkeling verder versterken, de economische vitaliteit vergroten en ons meer inspannen om onderwijs, wetenschap en technologie te bevorderen en talenten te cultiveren”, aldus de president.