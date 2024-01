Pensioenfondsen staan er iets slechter voor dan jaar geleden

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn in 2023 iets gedaald en hierdoor staan de pensioenfondsen er iets minder goed voor aan het begin van 2024. Dat komt vooral door een forse daling van de rente in november en december, stelt onderzoeksbureau Aon.

Of een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen of juist moet verlagen, hangt af van de financiƫle positie van het fonds. De graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad. De gemiddelde dekkingsgraad daalde in 2023 van 117 procent naar 115 procent, wat betekent dat per euro aan toegezegd pensioen 1,15 euro in de kas zat.

Pensioenkortingen lijken bij vrijwel alle fondsen nog steeds van de baan, meldt Aon. De fondsen kunnen, net als in 2022, indexaties toekennen over afgelopen jaar. “Dit betekent echter niet dat de gepensioneerden net als vorig jaar kunnen rekenen op een forse indexatie. Voor veel pensioenregelingen geldt namelijk dat de indexatie gekoppeld is aan de inflatie over het afgelopen jaar”, stelt Aon. De inflatie was in 2023 beperkt en de indexatie zal per 1 januari 2024 dan ook minder fors zijn dan in het voorgaande jaar, verwacht het onderzoeksbureau.

Ook houden pensioenenfondsen rekening met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. “We zien dat fondsen, ondanks de belofte van het nieuwe stelsel, toch relatief veel buffers moeten vormen”, legt Frank Driessen, hoofd van Aon Wealth Solutions, uit.

Het pensioenvermogen nam vorig jaar wel toe door de positieve beleggingsrendementen, zegt onderzoeksbureau Aon.