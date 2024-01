Poolse zloty leek even minder waard door foutje Google

Door een fout in de valutacalculator van zoekmachine Google, is de Poolse munteenheid maandagavond ten onrechte met ruim een vijfde ondergewaardeerd. Dat leidde tot verbazing onder Polen, bijvoorbeeld op sociale media. Uiteindelijk zagen de Poolse minister van Financiën en de centrale bank van het land zichzelf genoodzaakt de bevolking tot kalmte te manen.

“Rustig maar. Deze wisselkoers van de zloty die paniek zaait is ‘fake’ (een fout in de gegevensbron)”, schreef minister Andrzej Domański in een bericht op socialmediaplatform X. Hij toonde daarbij een afbeelding met de koers zoals die door Bloomberg wordt aangegeven. Die stond toen op 4,34 zloty per euro, terwijl de Google-calculator een koers van 5,20 zloty toonde.

De Poolse centrale bank meldde dinsdag dat de koers die Google toonde “fictief” was. Daar voegde de bank aan toe dat de wisselkoersen en grafieken op de website “niet altijd nauwkeurig zijn”.

Het ministerie van Financiën had de Poolse tak van Google om opheldering gevraagd. In een verklaring aan televisiezender TVN24 meldt het bedrijf dat de valutacalculator was gebaseerd op gegevens van “externe bronnen”. “Als onnauwkeurigheden worden gemeld, nemen we contact op met gegevensleveranciers om fouten zo snel mogelijk te corrigeren”, voegde het bedrijf eraan toe.