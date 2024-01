Apple verder omlaag op negatief Wall Street

De beurskoersen op Wall Street gingen woensdag voor de tweede dag op rij omlaag. Beleggers namen vooral afscheid van technologieaandelen. Apple verloor 0,5 procent, na het koersverlies van bijna 4 procent op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar.

Dat gebeurde na een adviesverlaging door analisten van Barclays. Zij schatten de verkoop van Apples iPhone 15 laag in en denken ook niet dat de iPhone 16, die naar verwachting in de herfst wordt gepresenteerd, het beter zal doen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,3 procent lager op 37.599 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4718 punten en de Nasdaq daalde 0,7 procent tot 14.655 punten. De door techaandelen gedomineerde techgraadmeter verloor dinsdag al 1,6 procent, de grootste daling sinds oktober. Afgelopen jaar klom de Nasdaq echter liefst 43 procent. Ook de S&P 500 deed het uitzonderlijk goed met een stijging van 24 procent.

Beleggers krijgen later op de dag mogelijk aanwijzingen over hoe het gaat met de Amerikaanse economie, wanneer notulen van een vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve van afgelopen maand worden gepubliceerd. Die aantekeningen verschaffen mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen.

Ford Motor ging 1,9 procent omlaag. De autofabrikant moet in de VS bijna 113.000 van zijn F-150 pick-uptrucks terugroepen door een defect in de achteras. Volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kan een naafbout in de as breken, waardoor een ongeluk kan gebeuren. Het gaat om trucks die sinds 2021 zijn gebouwd.

Restaurantbedrijf Bloomin’ Brands werd 1 procent meer waard. De onderneming heeft twee nieuwe bestuurders benoemd.

Op de valutamarkt was de euro 1,0915 dollar waard, tegen 1,0942 dollar bij het slot van Wall Street dinsdag. De olieprijzen gingen omhoog. Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder en kostte 71,70 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 1,8 procent in prijs tot 77,26 dollar.