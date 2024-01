Bloomberg: subsidie moet Italiaan in elektrische auto krijgen

Italië werkt aan een groot subsidiepakket om de aankoop van elektrische auto’s te stimuleren. Met het plan, ingezien door persbureau Bloomberg, is 930 miljoen euro gemoeid. Daarmee moeten met name lage inkomens de mogelijkheid krijgen om hun oude vervuilende voertuig te vervangen door een variant met een stekker.

Mensen met een jaarinkomen van maximaal 30.000 euro kunnen volgens het plan tot 13.750 euro aan financiële voordelen krijgen voor de aanschaf van een elektrische auto. De Italiaanse overheid wil zo “het Italiaanse wagenpark, dat een van de oudste van Europa is, veranderen”, staat in een nog niet gepubliceerd document van het ministerie van Industrie. Volgens een woordvoerder wordt het plan op 1 februari gepresenteerd.

Het stimuleringspakket moet ook de “algehele autoverkopen in het land” aanjagen. Afgelopen jaar werden er al bijna een vijfde meer auto’s op kenteken gezet dan een jaar eerder. Italië heeft een van de grootste automarkten in de Europese Unie, maar loopt achter als het om het aandeel elektrische auto’s gaat.

In andere delen van de EU lijkt de sterke groei van de verkoop van elektrische voertuigen van de afgelopen jaren te stagneren. Audi schroefde de productie van auto’s met een stekker terug door tegenvallende vraag en ook Mercedes waarschuwde voor moeilijkheden in de markt. Er zijn volgens experts verdere maatregelen in de EU nodig om de ambitieuze doelen voor 2030 te kunnen halen.