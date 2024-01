Damrak kleurt rood, beleggers nemen winst na sterk beursjaar

De aandelenbeurzen in Amsterdam en andere Europese steden zijn woensdag flink lager geëindigd. Beleggers lijken hun winst te nemen na het sterke beursjaar 2023. De opmars van toen had te maken met hoge verwachtingen dat centrale banken de rentes weer zouden verlagen.

De komende week hopen beleggers daar meer signalen over te ontvangen. Zo worden in de Verenigde Staten woensdagavond de notulen gepubliceerd van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Die aantekeningen verschaffen mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen. Later deze week volgt er ook nog een banenrapport van de Amerikaanse overheid, die de centrale bank richting kan geven bij zijn rentebeleid.

De beurzen in New York eindigden dinsdag flink lager, een koers die de graadmeters in Europa een dag later leken te volgen. De AEX-index eindigde 0,4 procent lager op 779,75 punten. De MidKap leverde maar liefst 2,2 procent in en sloot daarmee op 903,23 punten. De beurzen in Frankrijk, Parijs en Londen leverden tot 1,6 procent in.

De chipbedrijven stonden tussen de sterkste dalers in de AEX. Zo daalde zowel ASMI als Besi 3,7 procent. Ook chipmachinefabrikant ASML stond opnieuw tussen de hekkensluiters en zakte 2,9 procent. Het bedrijf ging een dag eerder ook al omlaag, toen bekend was geworden dat de Nederlandse overheid recent een vergunning voor het leveren van bepaalde machines deels had ingetrokken. Een aantal klanten in China werd daardoor gedupeerd.

Air France-KLM verloor 4,2 procent. RTL Nieuws meldde dat het luchtvaartconcern in 2022 137 miljoen euro heeft betaald voor het compenseren van 2,3 miljoen ton CO2-uitstoot tijdens Europese vluchten. Daarmee betaalt het bedrijf voor minder dan de helft van zijn uitstoot op die vluchten.

Ryanair zakte zo’n 5 procent op de aandelenbeurs in Dublin. De budgetmaatschappij maakte bekend dat verschillende boekingsplatforms niet langer vluchten van Ryanair aanbieden. Dat heeft op korte termijn invloed op de ticketverkoop en de bezettingsgraad, denkt Ryanair.

De prijs van olie zat flink in de lift. Zo kostte een vat Amerikaanse olie 3 procent meer op 72,51 dollar. Brentolie werd 2,8 procent duurder en kostte 78,00 dollar per vat. In Libië is de productie van het grootste olieveld in het land stilgelegd, goed voor het dagelijks oppompen van zo’n 300.000 vaten ruwe olie. Dat gebeurde nadat demonstranten het terrein op waren gekomen.

De euro was 1,0914 dollar waard, tegen 1,0954 dollar bij het slot van de Europese beurzen dinsdag.