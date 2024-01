Meloni: Italië groeit in 2024 harder dan het Europees gemiddelde

De Italiaanse premier Giorgia Meloni voorziet dat de economie in Italië dit jaar harder groeit dan het gemiddelde in Europa. Brussel denkt daar echter anders over. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, verwacht dat de groei in Italië dit jaar uitkomt op slechts 0,9 procent.

Brussel voorziet dat de gemiddelde groei in Europa in 2024 uitkomt op 1,3 procent. Meloni, de eerste vrouwelijke premier van het land, gaat ervan uit dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente dit jaar gaat verlagen om de groei te stimuleren.

Volgens de meest recente cijfers groeide de economie van Italië in het derde kwartaal van vorig jaar met een kleine 0,1 procent. De consumentenbestedingen en de export waren de drijvende kracht achter de groei. De nipte groei was een opsteker voor Meloni. Zij wil onder meer de belastingen op de lonen verlagen om beloften aan haar kiezers na te komen. De begroting zal daarmee pas in 2026 aan de Europese regels voldoen. Dat is een jaar later dan gepland.