Senatoren VS aan automakers: hinder oprichting vakbond niet meer

Een groep Amerikaanse senatoren roept dertien autofabrikanten in het land op om pogingen om een vakbond op te richten niet meer tegen te werken. De 33 senatoren hebben hierover een brief gestuurd aan topman Elon Musk van Tesla en de hoogste leidinggevenden van onder meer Toyota, Volkswagen en Mercedes-Benz.

Autofabrikanten moeten beloven dat ze ze zich niet meer bemoeien met de oprichting van een vakbond voor autofabrieksmedewerkers, schrijven de Amerikaanse politici. Ze maken zich namelijk zorgen over illegale pogingen van autofabrikanten om de oprichting van een bond te hinderen en willen dat de bedrijven zich neutraal opstellen. “Wij geloven dat een neutraliteitsovereenkomst de minimumnorm is waaraan fabrikanten zich moeten houden om de rechten van werknemers te respecteren”, aldus de senatoren.

In de brief verwijzen de senatoren ook naar bevindingen van de National Labor Relations Board (NLRB), die er in de Verenigde Staten op toeziet dat werknemers kunnen opkomen voor hun arbeidersrechten. Het agentschap stelde vast dat Tesla op meerdere illegale manieren heeft geprobeerd om de oprichting van een vakbond te stoppen, zoals online intimidatie en uit wraak mensen ontslaan. Vorig jaar februari werd bekend dat Tesla tientallen fabrieksmedewerkers had ontslagen na een aankondiging van het personeel om zich te verenigen in een vakbond. De ontslagen werknemers zagen dit als een vergeldingsactie en dienden een klacht in bij de NLRB.

Toyota en Rivian wilden niet reageren tegenover persbureau Reuters. De andere automakers waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Meerdere autofabrikanten hebben in het verleden gezegd dat werknemers zelf moeten beslissen of ze zich aansluiten bij een vakbond. Sommige bedrijven lieten evenwel weten dat ze liever zelf met werknemers onderhandelen dan met een derde partij.

Ook in Europa ligt Tesla in de clinch met fabrieksmedewerkers. Het bedrijf weigert in te gaan op eisen over een nieuwe cao voor automonteurs in Zweden. Zo’n 130 medewerkers van tien werkplaatsen van Tesla gingen daarom eind oktober in staking. Later sloten leden van andere Zweedse vakbonden, zoals postbodes en schoonmakers, zich uit solidariteit aan bij de actie. Ook bonden in Denemarken, Noorwegen en Finland kondigden aan mee te doen.