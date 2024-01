Sportkledingketen JD Sports heeft last van mild najaarsweer

Sportwinkelketen JD Sports heeft in aanloop naar de belangrijke kerstperiode een veel lagere omzet geboekt dan verwacht. De Britse onderneming zegt last te hebben gehad van het milde najaarsweer, waardoor consumenten minder op zoek gingen naar nieuwe kleding.

De vraag viel ook lager uit doordat consumenten over het algemeen terughoudender zijn geworden door de algehele economische moeilijkheden. Daarop besloot JD Sports in aanloop naar kerst meer producten in de uitverkoop te doen, wat leidde tot lagere winstmarges.

JD Sports schroefde de omzetverwachting voor dit hele boekjaar, dat nog een maand doorloopt, met bijna 100 miljoen pond naar beneden tot maximaal 935 miljoen pond (omgerekend een kleine 1,1 miljard euro). Over de afgelopen periode, de 22 weken tot aan 30 december, steeg de omzet met een kleine 2 procent vergeleken met een jaar eerder.

Beleggers schrokken van de winstwaarschuwing en zetten het aandeel op de beurs in Londen ruim 20 procent lager. Ook andere sportwinkelketens gingen daarop omlaag. Eerder gaven andere kledingbedrijven het milde najaarsweer al de schuld van tegenvallende verkopen. Nike kwam met een kostenbesparingsplan om met de magere vraag om te gaan.