Damrak kleurt rood bij opening laatste handelsdag van de week

De aandelenbeurzen in Europa zijn vrijdagochtend met verliezen geopend. Beleggers hebben onder meer aandacht voor de inflatie in Nederland en de eurozone. Die cijfers spelen mee in het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Als de rente nog lange tijd hoog wordt gehouden, in strijd tegen de hoge inflatie, heeft dan invloed op de waardering van aandelen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vrijdag dat de inflatie in Nederland in december uitkwam op 1,2 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Daarmee namen de prijzen minder sterk toe dan in november. Voor het hele jaar kwam de inflatie in ons land uit op 3,8 procent.

De AEX-index daalde in de eerste minuten van de beurshandel 0,6 procent tot 776 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 896 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent.

Tussen de spaarzame stijgers in de AEX stonden verzekeraar NN Group (plus 0,3 procent) en voedingsmiddelenconcern Unilever (plus 0,2 procent) bovenaan. Sterkste dalers waren techinvesteerder Prosus en betaalbedrijf Adyen, beide met een min van 1,5 procent.

Signify verloor 2 procent. Analisten van Barclays geven als enige een verkoopadvies voor het aandeel. Zij zien onder meer risico’s bij de consumentendivisie van de lampenproducent, die onder andere de slimme Hue-lampen van Philips maakt. Signify had afgelopen jaar vooral last van een zwakke markt in China, waar de kwakkelende economie en een vastgoedcrisis consumenten voorzichtiger maken met hun uitgaven.

Galapagos steeg 0,7 procent en was daarmee een van de weinige stijgers in de MidKap. De biotechnoloog heeft na het sluiten van de beurzen in New York een strategische samenwerkingsovereenkomst aangekondigd met Thermo Fisher Scientific. Dat is een Amerikaanse leverancier van laboratorium- en analyseapparatuur. Financiƫle afspraken zijn niet bekendgemaakt.

De euro was 1,0923 dollar waard, tegen 1,0957 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder en kostte 72,66 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 0,5 procent in prijs en kostte 77,97 dollar.