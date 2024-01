China legt sancties op aan Amerikaanse defensiebedrijven

China heeft sancties opgelegd aan vijf Amerikaanse defensiebedrijven. Op die manier reageert de Chinese regering in Beijing op een recente aankondiging van nieuwe Amerikaanse wapenverkopen aan Taiwan. China ziet dat als een ernstige schending van de eigen soevereiniteit en veiligheidsbelangen.

De getroffen bedrijven zijn BAE Systems, Alliant, AeroVironment, ViaSat en Data Link Solutions. De strafmaatregelen bestaan uit het beslag leggen op bezittingen van die bedrijven in China en het verbieden van transacties en samenwerking met organisaties en individuen in China, hebben Chinese autoriteiten zondag aangekondigd.

Vorige maand gaf het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog de goedkeuring voor de verkoop van apparatuur om de tactische informatiesystemen van Taiwan te moderniseren. Daarmee is naar schatting 300 miljoen dollar gemoeid. Sindsdien heeft China zijn strijdkrachten rond de Straat van Taiwan in hogere staat van paraatheid gebracht.

Hoewel Taiwan sinds het einde van de Chinese burgeroorlog in 1949 zelfbestuur heeft, beschouwt Beijing het eiland als een afvallige provincie. Dit is ook niet de eerste keer dat China Amerikaanse bedrijven sancties oplegt voor wapenverkoop aan Taiwan. Begin vorig jaar plaatste China Lockheed Martin en Raytheon al op een lijst van onbetrouwbare entiteiten. Daardoor mogen de bedrijven niet meer handelen met China. Ook mogen ze geen nieuwe investeringen meer in het land doen.