BMW verkocht niet eerder zoveel auto’s als in 2023

BMW heeft niet eerder zoveel auto’s verkocht als het afgelopen jaar. De Duitse autofabrikant maakte een sterk laatste kwartaal door, waardoor de wereldwijde verkoop in 2023 uiteindelijk uitkwam op bijna 2,6 miljoen auto’s. Dat is ruim 6 procent meer dan een jaar eerder.

Vooral de verkoop van volledig elektrische auto’s, goed voor 15 procent van het totaal, nam toe. Daarvan verkocht BMW vorig jaar 376.000, 74 procent meer dan in 2022. Volgens BWM-bestuurslid Jochen Goller laten die cijfers zien dat dit segment sneller is gegroeid dan de totale markt voor volledig elektrische auto’s. Voor het huidige jaar wil BMW ruim een half miljoen volledig elektrische auto’s verkopen.

BMW zag in alle wereldwijde regio’s groei. Zo steeg de verkoop in de Verenigde Staten met ruim 9 procent, die in Europa met 7,5 procent en in China met iets meer dan 4 procent. In het laatste kwartaal van 2023 verkocht BMW 10 procent meer auto’s dan een jaar eerder, 719.000 in totaal.