Consumenten besteden iets meer aan diensten en goederen

Consumenten hebben in november iets meer goederen en diensten aangeschaft dan in november 2022. De consumptie van diensten was groter dan een jaar eerder, terwijl de consumptie van goederen nagenoeg gelijk bleef, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huishoudens gaven vooral meer uit aan diensten, zoals openbaar vervoer, communicatie, recreatie, cultuur en de kapper. Aan voedings- en genotmiddelen werd minder uitgegeven. Wel werden er meer auto’s gekocht.

De totale consumptie van huishoudens lag in november 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. Aan diensten gaven consumenten 0,5 procent meer uit. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.

Aan voedings- en genotmiddelen werd 2,3 procent minder besteed dan in november 2022. Ook schaften consumenten iets minder duurzame goederen aan, vooral minder spullen voor de woning, schoenen en kleding. Verder kochten huishoudens in november 3,1 procent meer overige goederen, zoals energie en artikelen voor persoonlijke verzorging.

Het CBS merkt daarnaast op dat de omstandigheden voor de consumptie in december minder ongunstig waren dan in november. Dat komt vooral doordat de industriƫle ondernemers negatiever waren over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Daarentegen waren consumenten positiever over de financiƫle situatie in de komende twaalf maanden en was de jaar-op-jaardaling van de huizenprijzen kleiner.