Samsung verwacht verdere daling kwartaalwinst

De Zuid-Koreaanse elektronicaproducent Samsung verwacht dat de winst in het vierde kwartaal van 2023 opnieuw is gedaald. De grootste maker van geheugenchips en smartphones ter wereld blijft last houden van de zwakke vraag naar consumentenelektronica. Ook de verkopen gingen omlaag doordat mensen door de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met grote uitgaven aan nieuwe mobiele telefoons en andere elektronica.

Samsung liet op basis van voorlopige cijfers weten dat de operationele winst in het afgelopen kwartaal is gedaald met 35 procent tot 2,8 biljoen won (zo’n 1,9 miljard euro). De winst daalde daarmee sterker dan analisten hadden verwacht. De omzet nam met bijna 5 procent af. In de vorige kwartalen nam de winst ook al flink af. Over het hele boekjaar komt de operationele winst daarmee naar verwachting uit op het laagste niveau in vijftien jaar.