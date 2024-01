Nieuw energiecontract deze maand even duur als in december

Nederlandse huishoudens betalen deze maand gemiddeld precies evenveel voor een nieuw energiecontract als in december. Weliswaar gingen de maandelijkse netbeheerkosten per 1 januari met 7 euro omhoog, maar daar stond tegenover dat de leveringstarieven juist aanzienlijk zijn gedaald.

Daardoor betaalt een huishouden met een doorsneeverbruik net als vorige maand 243 euro voor de levering van gas en elektriciteit, constateert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Op 1 januari 2024 kwam een einde aan het prijsplafond, waardoor alle consumenten weer het tarief betalen dat in hun energiecontract staat. In december hadden zo’n 450.000 huishoudens een contract met tarieven boven het prijsplafond. Voor consumenten die nu meer zijn gaan betalen kan het volgens de ACM lonen om te kijken naar een goedkoper contract en over te stappen.

Het aantal leveranciers dat vaste contracten aanbiedt, stijgt nog steeds licht. Van de 51 leveranciers bieden er nu 27 vaste contracten met een looptijd van een jaar aan. Bij achttien leveranciers is het mogelijk om een vast contract voor twee jaar of langer af te sluiten.

Het aantal leveranciers dat dynamische energiecontracten aanbiedt, blijft ook maandelijks stijgen. Hierbij is de prijs van het contract direct gekoppeld aan de dag- of uurprijs op de groothandelsmarkt voor gas en elektriciteit. Huishoudens met zo’n contract kunnen een dag van tevoren op een website of in een app zien wat ze de volgende dag moeten betalen. In totaal bieden nu 29 leveranciers een dynamisch contract aan.