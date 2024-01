Wereldwijde chipverkopen groeien voor het eerst in jaar tijd

De wereldwijde verkoop van chips is in november voor het eerst in meer dan een jaar tijd gestegen. De chipmarkt kampt al geruime tijd met een zwakke vraag naar smartphones en computers doordat consumenten door de hoge inflatie meer op de kosten letten en minder uitgeven aan elektronica. De vraag naar chips lijkt echter enigszins te herstellen door de grote behoefte aan chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Volgens de in Washington gevestigde brancheorganisatie SIA bedroegen de wereldwijde opbrengsten van chips in november 48 miljard dollar (zo’n 44 miljard euro). Dat is een stijging van ruim 5 procent vergeleken met een jaar eerder. Vergeleken met een maand eerder steeg de omzet met bijna 3 procent.

Vooral China stuwde de chipverkopen in november. De op een na grootste economie ter wereld kocht 7,6 procent meer chips dan een jaar eerder. De chipverkoop aan Amerika steeg met 3,5 procent en de verkoop aan Europa nam met 5,6 procent toe. De verkoop aan Japan daalde met 2,8 procent.