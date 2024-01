Centrale bank: geen recessie voor Franse economie

De Franse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar niet in een recessie beland dankzij een sterker dan verwachte activiteit in het bedrijfsleven, met name in de dienstensector. Dat zegt de Franse centrale bank. Onder de dienstensector valt bijvoorbeeld het toerisme en de detailhandel.

Volgens de bank zou de groei in het vierde kwartaal rond de 0,2 procent moeten uitkomen. In het derde kwartaal kromp de tweede economie van het eurogebied nog met 0,1 procent. Bij twee kwartalen met krimp op rij is sprake van een recessie.

De Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau verklaarde op de televisie dat de economie dit jaar met 0,9 procent zou moeten groeien. Volgens hem is de economie robuuster dan eerder gedacht. Verder zou de inflatie volgens Villeroy de Galhau binnen enkele maanden moeten dalen tot onder de 3 procent en dan in 2025 op 2 procent moeten uitkomen.