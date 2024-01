Microsoft even voorbij Apple als waardevolste bedrijf ter wereld

Microsoft haalde donderdag Apple kort in als ’s werelds waardevolste bedrijf, nadat de aandelenkoers van de iPhone-maker zwak aan dit beursjaar was begonnen door groeiende zorgen over de vraag. Het aandeel Microsoft steeg 1,6 procent waardoor het een marktwaarde kreeg van 2875 miljard dollar, omgerekend 2623 miljard euro. Dat was even nipt meer dan Apple, dat 0,9 procent lager stond en 2871 miljard dollar waard was.

Het is de eerste keer sinds 2021 dat de waarde van Apple onder die van Microsoft dook. “Het was onvermijdelijk dat Microsoft Apple zou inhalen, omdat Microsoft sneller groeit en meer kan profiteren van de generatieve AI-revolutie”, zegt Wall Street-analist Gil Luria.

De dip in de Apple-aandelen volgt op een reeks adviesverlagingen voor het bedrijf, waardoor zorgen aangewakkerd werden dat de verkoop van de iPhone zwak zou blijven, vooral in de Chinese markt. In juni doorbrak het Amerikaanse techconcern nog als eerste bedrijf de historische beurswaardegrens van 3 biljoen dollar.