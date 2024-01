Tesla schort productie in fabriek Berlijn op om situatie Rode Zee

Tesla schort een groot deel van zijn productie in een fabriek bij Berlijn op van 29 januari tot 11 februari. De fabrikant van elektrische auto’s stelt minder onderdelen te ontvangen doordat vrachtschepen de Rode Zee mijden en om moeten varen.

“De gewapende conflicten in de Rode Zee en de daarmee gepaard gaande verschuivingen in transportroutes tussen Europa en Azië via Kaap de Goede Hoop hebben ook invloed op de productie in Grünheide”, zegt Tesla in een verklaring. “De aanzienlijk langere transporttijden creëren een gat in de toeleveringsketens”, voegt de fabrikant toe.

Verschillende grote containerrederijen hebben besloten hun schepen niet langer door de Rode Zee te laten varen. Aanleiding zijn de aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen als vergelding voor geweld door Israël in de Gazastrook. In een interview met Financial Times gaf topman Vincent Clerc van rederij Maersk donderdag nog aan dat de vaarstop mogelijk nog maanden kan duren.