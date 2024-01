Amerikaanse banken zien winst slinken door bijvullen noodfonds

De winst van JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, is in het laatste kwartaal van 2023 afgenomen. Dat kwam doordat de bank bijna 3 miljard dollar moest storten in een fonds voor noodlijdende banken, dat uitgeput was geraakt. Hetzelfde gold voor Bank of America, de tweede bank van het land. Die zag de winst met maar liefst 56 procent dalen.

Ook Bank of America droeg namelijk bij aan het bijvullen van het noodfonds, met een bedrag voor aftrek van belastingen van 2,1 miljard dollar. Dat fonds was opgebruikt door het omvallen van de kleinere banken Silicon Valley Bank en Signature Bank begin vorig jaar. Daarnaast nam de bank nog een last van zo’n 1,6 miljard dollar, waardoor de nettowinst voor het laatste kwartaal van vorig jaar uitkwam op 3,1 miljard dollar. Een jaar eerder was dat nog 7,1 miljard dollar.

JPMorgan hield onder de streep zo’n 9,3 miljard dollar over in het vierde kwartaal, tegen iets meer dan 11 miljard dollar een jaar eerder. Ondanks die daling maakte JPMorgan in 2023 wel het winstgevendste jaar in de Amerikaanse bankengeschiedenis door als het gaat om rente-inkomsten. Die stegen voor het zevende kwartaal op rij naar recordhoogte tot ruim 24 miljard dollar. Voor het huidige jaar verwacht JPMorgan te kunnen uitkomen op 90 miljard dollar.

In het licht van de resultaten van de twee grootste banken van de VS zijn de resultaten van Wells Fargo opvallend. Die bank boekte juist meer winst als gevolg van kostenbesparingen. Verder waarschuwde Wells Fargo, in tegenstelling tot JPMorgan, dat de rente-inkomsten dit jaar juist lager kunnen uitvallen.