Chinese export daalt in 2023 voor het eerst in zeven jaar

De Chinese export is vorig jaar voor het eerst sinds 2016 gedaald. De daling werd veroorzaakt door de aanhoudende zwakke vraag naar Chinese goederen doordat consumenten wereldwijd in 2023 voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie en hogere rentetarieven. De import liet vorig jaar ook een afname zien.

De uitvoer van de op een na grootste economie ter wereld nam in 2023 af met 4,6 procent op jaarbasis. In 2016 liet de Chinese export voor het laatst een krimp zien. Toen daalde de uitvoer met 7,7 procent.

Naast een zwakke buitenlandse vraag kampt China ook met een afnemende binnenlandse vraag. Het land heeft last van een flinke crisis in de vastgoedsector, waar bedrijven onder hun grote schuldenlast dreigen te bezwijken, en een laag consumentenvertrouwen. De invoer zakte daardoor vorig jaar met 5,5 procent. De laatste keer dat de import daalde was tijdens het begin van de coronapandemie in 2020.

In de maand december nam de export wel met 2,3 procent toe vergeleken met een jaar geleden, terwijl de import een stijging liet zien van 0,2 procent. De groeicijfers van december werden daarbij veroorzaakt door een gunstige vergelijkingsbasis vergeleken met een jaar geleden toen de handelscijfers flink onder druk stonden door de gevolgen van het strenge coronabeleid in het land.