Delta Air Lines geeft winstwaarschuwing om hoge kosten

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines verwacht dit jaar minder winst te maken. Dat komt door de aanhoudende hoge kosten voor het bedrijf, onder meer voor personeel. Delta gaat nu uit van een aangepaste winst van 6 tot 7 dollar per aandeel, waar dat eerder “meer dan 7 dollar” was.

Naast hogere kosten heeft Delta ook te maken met andere uitdagingen, net als andere luchtvaartmaatschappijen in de sector. Door de flink gestegen vraag naar vliegtuigen na de coronacrisis, zijn de leveringen van sommige nieuwe toestellen vertraagd. “Met alle onzekerheid in de omgeving vonden we het verstandig” om de prognose aan te passen, laat topman Ed Bastian weten.

De winstaanpassing komt na een succesvol vakantieseizoen voor de Amerikaanse luchtvaart. Zo vervoerden vliegtuigen in de Verenigde Staten een recordaantal passagiers rondom Thanksgiving en de feestdagen. Dat droeg bij aan de omzet van Delta. De omzet bedroeg in het vierde kwartaal 13 miljard dollar. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder.

Verder kondigde Delta ook een bestelling aan voor de aankoop van twintig toestellen van Airbus. Die zullen vanaf 2026 worden geleverd. Daarnaast is er een optie voor de aankoop van nog eens twintig toestellen, bestemd voor overzeese vluchten. “Internationaal is de toekomst”, zegt Bastian. “Internationaal is waar de groei, en een buitenproportioneel deel van onze groei, naartoe gaat.”