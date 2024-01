Baas uitzendconcern: AI kost banen, maar zorgt ook voor nieuw werk

Door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) gaan er straks niet alleen banen verloren, maar komen er ook weer nieuwe banen bij. Dat voorziet Denis Machuel, topman van ’s werelds grootste uitzendconcern Adecco. Volgens hem leidt de technologische ontwikkeling achter chatbots als ChatGPT op de arbeidsmarkt waarschijnlijk tot “de grootste ontwrichting en revolutie die we in decennia hebben gezien”.

“De technologie zorgt voor een veel beter begrip van de interactie tussen mensen en markten, maar brengt ook complexiteit met zich mee”, stelt Machuel in gesprek met het Franse persbureau AFP. Dat betekent volgens hem dat computers enerzijds veel taken van mensen zullen overnemen, maar anderzijds raakt de wereld waarschijnlijk overspoeld met “nog meer data, nog meer manieren om naar verbanden, producten en diensten te kijken”. “En voor dit alles hebben we mensen nodig”, aldus de Fransman.

Volgens de Adecco-topman is het nu nog te vroeg om in detail aan te geven welk werk straks niet meer door mensen gedaan hoeft te worden, en welke nieuwe banen erbij komen. In algemene zin wil hij er wel wat over zeggen: “Als je alleen maar informatie berekent, verzamelt en verwerkt, dan loopt je baan gevaar, of het nu een baan is in de financiële wereld, in de juridische wereld of in het zakenleven, want dat is wat kunstmatige intelligentie doet.”

Waarschijnlijk zullen dienstverlenende beroepen zwaarder getroffen worden dan arbeiders die in de productie werken. “Tenminste op de korte termijn”, voegt de deskundige toe. Maar binnen de dienstverlening zijn er ook weer grote verschillen. Werk waarbij het opbouwen van relaties, strategisch denken en het oplossen van problemen erg belangrijk is, kan volgens de topman niet zomaar door AI worden gedaan.

Machuel benadrukt dat het niet per se iets negatiefs is dat AI taken van ons overneemt. “Meestal is het soort alledaagse taken dat kan worden geautomatiseerd niet het meest opwindende voor mensen om te doen. Dus als je dat kunt automatiseren, krijg je meer tijd om je op de leukere dingen te concentreren.”