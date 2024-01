Airport Weeze verwerkt flink meer reizigers dan voor corona

Het aantal reizigers dat vloog via Airport Weeze lag het afgelopen jaar bijna 30 procent hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Bijna 1,6 miljoen mensen namen een vlucht vanaf de Duitse luchthaven, die vanwege zijn ligging net over de grens doorgaans ook veel wordt gebruikt door Nederlanders.

In vergelijking met 2022 steeg het aantal passagiers met ruim 54 procent, meldt Airport Weeze in een terugblik op het afgelopen jaar. Het aantal vliegbewegingen steeg minder sterk, met iets meer dan een kwart tot ruim 19.000. Het verschil in groei is te verklaren door de bezettingsgraad van de vliegtuigen. Die kwam met bijna 85 procent op het hoogste niveau ooit uit, aldus de luchthaven.

Airport Weeze profiteerde naar eigen zeggen niet alleen van de sterke vraag naar vakanties in het zomerseizoen. “December ontwikkelde zich tot de sterkste groeimaand ten opzichte van voorgaande jaren. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona, steeg het aantal passagiers met meer dan 60 procent”, constateert het vliegveld.

De groei zet naar verwachting door. De luchthaven gaat uit van ongeveer 1,8 miljoen passagiers dit jaar, onder meer dankzij de toevoeging van nieuwe bestemmingen.