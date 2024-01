Aruba registreert recordjaar toerisme in 2023

Aruba ontving vorig jaar meer dan 1,24 miljoen verblijvende toeristen, een record. Minister Dangui Oduber van Toerisme toonde zich zeer tevreden.

Het gaat om een groei van ruim 11 procent in vergelijking met 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Door die pandemie waren 2020 en 2021 economisch en financieel zware jaren voor Aruba, dat voor een belangrijk deel van haar economie van toerisme afhankelijk is.

De hoogste groei was te zien in Amerikaanse markt, die is vorig jaar in vergelijking met 2019 met 13,3 procent gegroeid. Gedurende het jaar 2023 bleven toeristen langer op Aruba en gaven ze ook meer geld uit, zo stelt de minister.

Ook het aantal cruisetoeristen zat stevig in de lift, met in totaal 817.670 cruisetoeristen in 2023. In 2022 arriveerden in totaal 610.474 cruisetoeristen op Aruba.

Ook Curaçao liet voor 2023 positieve cijfers zien. Dat eiland haalde in 2023 voor het eerst meer dan een half miljoen toeristen, namelijk bijna 520.000 toeristen.