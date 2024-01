Brits concern neemt deel failliet Perry Sport-moederbedrijf over

Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group neemt maximaal twintig winkels over van Sports Unlimited Retail, het bedrijf achter Perry Sport, Aktiesport en Sprinter dat begin december failliet werd verklaard. Dat heeft curator Kees van de Meent laten weten aan het ANP.

De curator kan niet zeggen of de namen van Perry Sport, Aktiesport en Sprinter door de gedeeltelijke overname uit het straatbeeld verdwijnen. “De namen zijn ook gekocht door Frasers Group. Het is aan hen om met deze namen door te gaan of met eigen namen”, zegt Van de Meent.

Sports Unlimited Retail telt in totaal 54 winkels in Nederland, waar in totaal zo’n 1100 mensen werken. Frasers Group heeft in Nederland al vijf sportwinkels onder de vlag van Sports World.

Van de Meent kan nog niet zeggen hoeveel en welke winkels van Sports Unlimited Retail er uiteindelijk worden overgenomen. “Dit betekent ook dat op dit moment nog niet kan worden gezegd welke winkelmedewerkers van Sports Unlimited Retail dit raakt en welke niet”, voegt de curator daaraan toe.

Volgens Van de Meent wil Frasers Group starten met eigen, nieuwe voorraden in de winkels. “De uitverkoop in winkels gaat door tot in ieder geval 1 maart 2024”, laat hij ook nog weten. Daarbij plaatst de curator wel de kanttekening dat enkele winkels misschien eerder dichtgaan als de uitverkoop daar harder gaat dan nu gedacht.

De curator zei eerder dat het bedrijf al jaren verlies leed, voordat de rechtbank in Amsterdam het vorige maand failliet verklaarde. Perry Sport en Aktiesport vielen tot in 2016 nog onder de Unlimited Sports Group (USG), dat in dat jaar failliet ging.

Frasers Group is eigenaar van onder meer sportketen Sports Direct, met meer dan vijfhonderd winkels in het Verenigd Koninkrijk en 170 in de Europese Unie. Ook is het bedrijf eigenaar van de Britse warenhuisketen Flannels, dat vijftig filialen heeft in Engeland.