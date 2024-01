Duitse economie krimpt in 2023 voor het eerst sinds corona

De Duitse economie is vorig jaar voor het eerst gekrompen sinds de coronapandemie. De grootste economie van de eurozone kromp in 2023 met 0,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van voorlopige cijfers. In 2022 groeide de Duitse economie nog met 1,8 procent. De laatste keer dat de belangrijkste handelspartner van Nederland een krimp liet zien was tijdens de coronapandemie in 2020. In dat jaar kromp de Duitse economie met 3,8 procent.

De voorlopige cijfers bevatten volgens Destatis ook een “zeer vroege schatting” voor het vierde kwartaal van 2023. Daaruit blijkt dat het Duitse bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,3 procent is gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. In het derde kwartaal van 2023 was er sprake van een herziene stagnatie ofwel nulgroei. Eerder was voor het derde kwartaal een krimp met 0,1 procent op kwartaalbasis gemeld. Op 30 januari komt Destatis met nieuwe schattingen voor het vierde kwartaal.