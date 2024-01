Rechtszaak easyJet en Schiphol over problemen zomer 2022 van de baan

Een rechtszaak tussen luchtvaartmaatschappij easyJet en Schiphol over de problemen in de zomer van 2022 die dinsdag zou dienen is van de baan. Volgens een gezamenlijke verklaring is er “overeenstemming gevonden” tussen beide partijen, zonder details te geven.

In de zaak wilde easyJet de rechtbank in Haarlem vragen om Schiphol aansprakelijk te stellen voor geleden schade in de zomer van 2022. Toen werden honderden vluchten geschrapt door een personeelstekort bij de beveiliging. Als gevolg daarvan moest easyJet onder meer de ticketverkoop naar eigen zeggen drastisch beperken. De maatschappij betichtte Schiphol van onrechtmatig handelen en het leveren van een wanprestatie.

Maar nu zeggen de partijen dat ze “overeenstemming hebben bereikt over de afwikkeling van toezeggingen die de luchthaven in 2022 aan luchtvaartmaatschappijen heeft gedaan. Nu dit naar tevredenheid is afgehandeld, gaat de geplande rechtszitting op dinsdag 16 januari niet meer door. EasyJet en Schiphol kijken ernaar uit om zich op de toekomst te concentreren”.

Gedurende het zomerseizoen in 2022 ontstonden er op drukke dagen regelmatig lange rijen in de vertrekhallen, soms zelfs tot daarbuiten. Dat kwam door de lange wachttijd voor de bagagecontrole, waar onvoldoende beveiligers werkten. Passagiers misten daardoor soms zelfs hun vlucht doordat ze niet op tijd langs alle checks kwamen. Om de drukte het hoofd te bieden, beperkte Schiphol een tijdlang het aantal reizigers dat via de luchthaven vloog.

Ook KLM leed onder de forse beperkingen op Schiphol anderhalf jaar geleden. Door de problemen liep de grootste luchtvaartmaatschappij op de luchthaven honderden miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Ook was KLM veel geld kwijt aan het compenseren van gedupeerde reizigers. Daarover had de maatschappij afspraken gemaakt met Schiphol, stelde financieel directeur Erik Swelheim bij de presentatie van de jaarcijfers over 2022, zonder uit te wijden over de inhoud daarvan.

Schiphol heeft aangegeven dat er inderdaad een financiële regeling is getroffen met diverse luchtvaartmaatschappijen, maar wilde niet ingaan op welke maatschappijen dit betreft.