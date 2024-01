Sterkste daling Chinese chipimport sinds 2004 door sancties VS

De Chinese import van chips is vorig jaar het sterkst gedaald sinds het begin van de metingen in 2004. De invoer van halfgeleiders door China wordt geraakt door de Amerikaanse exportbeperkingen van chips aan het land en het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld.

De waarde van de door de grootste chipmarkt ter wereld geïmporteerde chips daalde in 2023 met ruim 15 procent tot 349,4 miljard dollar (zo’n 319 miljard euro). Het is het tweede jaar op rij dat de Chinese invoer van chips afneemt en de scherpste daling sinds de Chinese douane in 2004 begon met het bijhouden van de gegevens.

De scherpe neergang onderstreept de aanhoudende zwakte in de wereldwijde chipindustrie, die moeite heeft om uit een diep dal te komen. Vooral de Chinese vraag heeft te lijden gehad onder de strenge coronamaatregelen in het land en het zwakke herstel na de pandemie. Vorig jaar kreeg de chipmarkt een nieuwe klap door het besluit van de Amerikaanse regering om de export van geavanceerde chips die in staat zijn om modellen voor kunstmatige intelligentie te trainen, aan China te verbieden.

De Amerikaanse sancties hebben ook gevolgen voor ASML. Zo mag de Nederlandse chipmachinemaker zijn geavanceerde machines niet leveren aan Chinese bedrijven. De Amerikanen willen namelijk dat er geen geavanceerde chiptechnologie naar China wordt geëxporteerd om te voorkomen dat de Chinezen de chips kunnen gebruiken voor militaire doeleinden.