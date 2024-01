UWV ziet af van 5000 ‘onterechte’ boetes

Het UWV trekt 5000 boetes in omdat deze volgens de uitkeringsinstantie onterecht zijn gegeven. De boetes zijn sinds maart 2020 opgelegd aan mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Het UWV beschuldigde hen van het niet, onjuist of te laat aanleveren van informatie over bijverdiensten naast de uitkering. Maar naar nu blijkt, beschikte het UWV gewoon over die gegevens.

De informatie was namelijk afkomstig van de Belastingdienst, maar niet gekoppeld aan de gegevens van de cliënten van het UWV. “Daarmee betreft het niet langer een schending van de Inlichtingenplicht, is de boete onterecht en is UWV van mening dat het niet langer gepast is om de eerder opgelegde boetes te handhaven”, stelt de instantie in een verklaring.

Johanna Hirscher, lid van de raad van bestuur, zegt dat het UWV rekening moet houden met de complexiteit van wetgeving. “Een onderdeel daarvan is dat wij steeds vaker informatie, over bijvoorbeeld inkomen naast een uitkering, zelf kunnen invullen voor de cliënt op basis van gegevens van de Belastingdienst.” En dat is niet gebeurd, constateert zij. “Dit had niet zo moeten gebeuren en heeft tot onnodige boetes geleid. Daarom herzien wij nu deze boetes”, legt Hirscher uit.

De cliënten die een boete hebben ontvangen, hoeven volgens het UWV niet zelf contact op te nemen. De uitkeringsinstantie licht hen persoonlijk in met een telefoongesprek en een daaropvolgende brief.