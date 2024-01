Shell verkoopt Nigeriaanse dochter aan lokaal consortium

Shell verkoopt de oliebezittingen van het concern op het vasteland van Nigeria aan een consortium van voornamelijk lokale bedrijven voor meer dan 1,3 miljard dollar, omgerekend bijna 1,2 miljard euro. Dat heeft het olieconcern dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om de verkoop van SPDC, de Nigeriaanse dochteronderneming van Shell.

Als de Nigeriaanse overheid de verkoop toestaat, kan Shell zich met de deal losmaken van de operaties op het vasteland van Nigeria. Dat wil het olie- en gasbedrijf al langer vanwege problemen met vervuiling door lekkages en oliediefstal en kostbare rechtszaken over milieuschade en mensenrechtenschendingen in het grootste olieproducerende land van Afrika.

Naast het initiële prijskaartje zegt Shell dat het bedrijf ook extra betalingen zal ontvangen tot 1,1 miljard dollar. Het consortium dat SPDC koopt, genaamd Renaissance, bestaat uit vier exploratie- en productiebedrijven uit Nigeria en een internationaal energieconcern, Petrolin.

“Deze overeenkomst markeert een belangrijke mijlpaal voor Shell in Nigeria”, zegt Zoe Yujnovich, gas- en upstreamdirecteur bij Shell in een verklaring. De deal “vereenvoudigt onze portefeuille” en zorgt ervoor dat het bedrijf zich in Nigeria onder meer kan richten op diepzeeboringen naar olie voor de Nigeriaanse kust. Shell is al sinds 1936 aanwezig in het West-Afrikaanse land.