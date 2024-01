Vlaams agentschap: Nederland grootste buitenlandse investeerder

Nederland was vorig jaar de grootste buitenlandse investeerder van Vlaanderen, meldt het Vlaamse agentschap dat zich bezighoudt met investeringen uit het buitenland. Voorheen waren de Verenigde Staten de grootste buitenlandse investeerder, maar Amerikaanse bedrijven investeerden afgelopen jaar minder in Vlaamse bedrijven en Nederland deed juist meer fusies en overnames in dat deel van België.

In totaal kwamen vorig jaar 265 investeringen met een totale waarde van bijna 5 miljard euro uit het buitenland, aldus agentschap Flanders Investment & Trade (FIT). Die werden vooral gedaan in onder meer de farmaceutische industrie, de chemische industrie en in technologieën die helpen bij verduurzaming en energiebesparing, ook wel cleantech genoemd. Nederland was eerder al een belangrijke geldverstrekker in Vlaanderen en was vorig jaar verantwoordelijk voor 17 procent van alle investeringen uit het buitenland.

Wel stopten buitenlandse investeerders minder geld in het noordelijke deel van België dan in 2022. Toen werd een recordbedrag gehaald van zo’n 5,3 miljard euro. Volgens het agentschap is het totale investeringsbedrag wel een van de hoogste die de regio ooit heeft aangetikt, “en dat in een klimaat van internationale crisis”, aldus het agentschap.