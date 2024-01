Bayer kondigt groot banenverlies onder managers aan

Bayer gaat veel managementlagen binnen het bedrijf opheffen. Het Duitse chemie- en farmacieconcern wil met een grote reorganisatie efficiënter en vernieuwender werken en daarvoor moeten ook veel leidinggevende functies verdwijnen.

In een gezamenlijke verklaring met vertegenwoordigers van ondernemingsraden binnen het bedrijf meldt Bayer dat het bedrijf “in een lastige situatie zit om verscheidene redenen”. “Om snelle, houdbare verbeteringen door te voeren bij onze operationele prestaties en bewegingsruimte zijn verregaande ingrepen nodig”, zei bestuurslid Heike Prinz, verantwoordelijk voor personeelszaken.

Het is nog niet bekend hoeveel banen verdwijnen bij Bayer, dat eind 2022 zo’n 101.000 mensen in dienst had. De eerste arbeidsplaatsen schrapt het bedrijf de komende maanden en de inkrimping van het personeelsbestand duurt tot eind 2025.

Werknemers die hun baan verliezen, hebben tot eind 2026 om een nieuwe baan te zoeken zonder dat ze gedwongen worden ontslagen. Bayer zegt onder andere “aanzienlijke verminderingen van het personeelsbestand” te verwachten in Duitsland, waar het bedrijf zo’n 22.200 werknemers heeft.