Grote scheepvaartconcerns Maersk en Hapag-Lloyd sluiten verbond

Twee van ’s werelds grootste rederijen, A.P. Møller-Maersk en Hapag-Lloyd, hebben een nieuw samenwerkingsverband aangekondigd. De scheepvaartconcerns hebben afgesproken vanaf februari volgend jaar delen van hun vloot te delen, waarmee ze efficiënter en goedkoper hopen te kunnen werken.

De samenwerking draait om het gezamenlijke gebruik van 290 schepen, waarvan Maersk 60 procent gebruikt en Hapag-Lloyd de overige 40 procent. De schepen zijn in staat samen zo’n 3,4 miljoen containers te vervoeren.

Door het verbond tussen Maersk en Hapag-Lloyd komt er een einde aan enkele andere allianties die de internationale scheepvaart tekenden. Zo breekt Hapag-Lloyd uit Hamburg met de andere reders die deel uitmaken van de THE Alliance van voornamelijk Aziatische branchegenoten. Het Deense Maersk beëindigde eerder al de samenwerking met ’s werelds grootste reder, het in Zwitserland gevestigde concern MSC.

De allianties van grote rederijen zijn niet onomstreden. Zo stelden critici van de OESO-denktank International Transport Forum in 2018 dat die monsterverbonden het onafhankelijke scheepvaartbedrijven moeilijker maken om de markt voor belangrijke vaarroutes te betreden. Daarnaast hebben de leden van deze allianties zo’n grote marktmacht in havens dat ze de plaatselijke dienstverleners, zoals terminals of sleepvaartbedrijven, kunnen dwingen tot een onhoudbare concurrentieslag op tarieven.