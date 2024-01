Mediahuis wordt volledig eigenaar Duitse uitgever

De Belgische uitgever Mediahuis, het bedrijf achter kranten als De Telegraaf en NRC, wordt volledig eigenaar van de Duitse branchegenoot Medienhaus Aachen. Mediahuis had al een meerderheidsbelang, maar neemt nu de resterende aandelen over.

Het Belgische concern heeft dit woensdag bekendgemaakt. Mediahuis nam begin 2022 een belang van 70 procent in Medienhaus Aachen. Het zette daarmee een eerste stap op de Duitse krantenmarkt. De overige 30 procent bleef in handen van Rheinische Post Mediengruppe, dat nu zijn belang aan Mediahuis heeft verkocht.

Medienhaus Aachen is actief in Noordrijn-Westfalen. Het geeft onder meer de Rheinische Post uit, het dagblad met de hoogste oplage in het Rijnland. Er werken momenteel ongeveer 3000 mensen.

Mediahuis noemt de uitbreiding van de activiteiten naar de Duitse regio Noordrijn-Westfalen “een belangrijke stap”. Het was de eerste stap van de uitgever op de Duitse krantenmarkt. Medienhaus Aachen heeft de afgelopen twee jaar volgens Mediahuis “belangrijke stappen gezet in de digitale ontwikkeling van zowel de organisatie als haar titels”.