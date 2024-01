PostNL bezorgt 1 op 5 brieven in laatste kwartaal 2024 te laat

PostNL slaagt er steeds minder vaak in om brieven op tijd te bezorgen. In het laatste kwartaal van vorig jaar kwam een op de vijf brieven te laat.

PostNL bezorgt gemiddeld 7 miljoen brieven per dag. Die moeten de volgende bezorgdag zijn afgeleverd. In de laatste maanden van 2023 lukte dat slechts in 82 procent van de gevallen. Het jaargemiddelde voor consumentenpost die op tijd werd bezorgd, komt daarmee op 88 procent. Dat is aanzienlijk lager dan het wettelijk verplichte percentage van 95 procent.

Op het gebied van de zakelijke post doet PostNL het iets beter. Daar bedraagt het jaargemiddelde 93 procent. Maar ook dat is nog steeds onder het verplichte percentage. Dat kan betekenen dat er boetes worden opgelegd, zoals in 2019 gebeurde. Toen werd 94 procent van de post op tijd bezorgd en kreeg PostNL een boete van 2 miljoen euro opgelegd.

Een woordvoerder van PostNL benadrukt dat het in het laatste kwartaal van 2023 drukker was dan anders. “Niet alleen door de feestdagen, maar ook door de verkiezingspost waar we veel aandacht en zorg aan besteed hebben.”

Het grootste probleem blijft volgens postbedrijf de krapte op de arbeidsmarkt. Vooral in het zuiden van het land en enkele grote steden kampt PostNL met te weinig personeel. “Daardoor kunnen we helaas niet de kwaliteit bieden die mensen van ons gewend zijn.” PostNL doet er volgens de woordvoerder alles aan om de problemen op te lossen.