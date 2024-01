Autotoeleverancier Bosch schrapt nog eens 1200 banen

Het Duitse industrieconcern Bosch is van plan de komende drie jaar 1200 banen te schrappen. De banen moeten verdwijnen in de software- en elektronicadivisie, de meeste in Duitsland. Bosch kondigde in december ook al een reorganisatie aan.

Van de 1200 banen verdwijnen er 950 in Duitsland. Dat is volgens Bosch nodig door de gestegen kosten en de zwakkere economie. Die reden voerde de toeleverancier ook al aan in december, toen Bosch meldde dat er in Duitsland 1500 banen zouden verdwijnen. Bosch staat “voor aanzienlijk grotere uitdagingen dan verwacht”, meldt het bedrijf donderdag in een verklaring.

Bosch is niet het enige bedrijf dat reorganiseert. Zo overweegt branchegenoot ZF Friedrichshafen volgens een woordvoerder van de ondernemingsraad twee fabrieken te sluiten, waardoor 12.000 banen komen te vervallen. Autofabrikanten merken dat de vraag naar auto’s vertraagt en passen daarop hun productie aan. Dat heeft direct impact op toeleveranciers als Bosch en ZF Friedrichshafen, die tegelijkertijd werken aan de complexe en dure overgang naar elektrisch rijden.