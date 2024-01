Birkenstock zakt op gemengd Wall Street na resultaten

Birkenstock behoorde donderdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het eerste kwartaalbericht sinds de beursgang van het Duitse sandalenmerk in oktober viel niet in de smaak bij beleggers. Birkenstock kelderde 10 procent, vlak voordat de handel in het aandeel werd stilgelegd.

De algehele stemming op Wall Street was overwegend positief, na de recente koersverliezen die werden veroorzaakt door de afnemende hoop op spoedige renteverlagingen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 37.208 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 4758 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 15.002 punten.

Beleggers verwerkten nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering is uitgekomen op 187.000. Dat was minder dan verwacht.

De chipbedrijven Intel, Nvidia en AMD stegen tot 2,7 procent, dankzij beter dan verwachte resultaten van TSMC. De Taiwanese chipproducent profiteerde onder meer van de grote vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). TSMC is de belangrijkste leverancier van de AI-chips van Nvidia.

Boeing klom 0,6 procent. De vliegtuigbouwer heeft een megaorder ontvangen van de Indiase budgetmaatschappij Akasa Air voor 150 toestellen van de types 737 MAX 10 en MAX 8-200. Boeing kwam eerder deze maand nog in opspraak omdat een deurpaneel van een ander type 737 MAX-toestel in de lucht losraakte en het vliegtuig een noodlanding moest maken. Dat incident gebeurde met een 737 MAX-9.

Apple steeg 2 procent, dankzij een koopadvies door Bank of America. Daarnaast oordeelde een Amerikaanse rechtbank in hoger beroep dat Apple direct moet stoppen met de verkoop van zijn nieuwste smartwatches in de VS. De slimme horloges bevatten technologie voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed waarop het medisch-technologisch bedrijf Masimo het patent zegt te hebben.

De euro was 1,0864 dollar waard, tegen 1,0859 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 73,22 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 78,26 dollar per vat.